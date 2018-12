43 metų Alvinui Brazieliui jaunesniajam buvo suleista mirtina injekcija pataisos namuose Hantsvilyje už tai, kad 1993-aisiais nužudė 27-erių Douglasą White'ą – jis buvo užpultas drauge su savo žmona vaikščiodamas takeliu. Šiemet tai buvo jau 24-a egzekucija Jungtinėse Valstijose ir 13-a Teksase – valstijoje, kur įvykdoma daugiausiai mirties bausmių. A. Brazielis – paskutinis Teksaso kalinys, kuriam šiemet įvykdyta mirties bausmė. Teksaso baudžiamųjų bylų apeliacinis teismas atmetė paskutinę akimirką A. Brazielio advokatų pateiktą skundą. A. Brazielis iššoko iš krūmų su pistoletu ir pareikalavo pinigų, kai Douglasas ir Lora White'ai vaikščiojo Dalaso Meskito priemiestyje. Vos prieš 10 dienų susituokę jaunavedžiai neturėjo kišenėse pinigų, bet pasakė A. Brazieliui, kad turi jų savo sunkvežimyje ir pradėjo eiti link transporto priemonės. Tačiau užpuolikas supyko ir nurodė porai atsigulti ant žemės. A. Brazielis paleido vieną kulką D. White'ui į galvą, o kitą – į širdį. Michaelas Bradshaw, vyriausiasis tyrėjas šioje byloje, mano, kad A. Brazielis ruošėsi nušauti ir L. White, kuriai tuomet buvo 24 metai, bet jo ginklas nesuveikė. Vietoje to A. Brazielis nutempė ją į netoliese esančią krūmingą vietovę ir ten išžagino. D. White'o nužudymas buvo televizijos laidos „Amerikos labiausiai ieškomi“ (America's Most Wanted) dėmesio centre, o viena chiropraktikos mokykla, kur A. Brazielio dirbo elektriku, siūlė už jo suėmimą 20 tūkst. dolerių (18 tūkst. eurų) atlygį. Anot M. Bradshaw, buvo apklausti daugiau kaip 40 potencialių įtariamųjų, iš jų buvo paimta kraujo tyrimams. Vis dėlto žmogžudystės kaltininko nepavyko rasti dar septynerius metus. „Tikrai nežinojau, ar man kada nors pavyktų išnarplioti (šį nusikaltimą), bet vis neprarasdavau vilties“, – pasakojo 2012-aisiais į pensiją išėjęs 63 metų M. Bradshaw. Galiausiai 2001-aisiais buvo nustatyta, kad būtent A. Brazielis atsakingas už šią žmogžudystę. Tai įvyko po to, kai jis buvo įkalintas už lytinį smurtą kitoje byloje, o jo DNR atitiko su L. White užpuolimu susijusius įrodymus. A. Brazielio advokatai antradienį nekomentavo jų klientui įvykdytos mirties bausmės.

