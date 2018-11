Valdančiajai partijai priklausantis politikas Yoshitaka Sakurada, taip pat organizuojantis 2020 vyksiančią olimpiadą Tokijuje, trečiadienį atsakinėjo į nepriklausomų ir opozicijos įstatymų leidėjų klausimus. „Duodu nurodymus savo patarėjus, kad neturėčiau pats knibinėti kompiuterio, – teigė jis. – Bet esu įsitikinęs, kad mūsų darbas yra nepriekaištingas.“ Sulaukęs klausimų apie elektros tinklus ir kenkėjiškas programas, Y. Sakurada pareiškė, kad USB jungtys „iš esmės niekada nenaudojamos“ kompiuterinėse sistemose, todėl tapo akivaizdu, kad jis nežino, kas tai yra. Jo atsakymais patikėti negalėję parlamentarai garsiai juokėsi, ir visa tai atsidūrė japonų žiniasklaidos dėmesio centre. Japonijoje ministrams įstatymų leidėjų klausimai iš anksto pateikiami raštu.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.