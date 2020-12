Japonijos vyriausybės populiarumas sumažėjo iki 50,3 proc.

Lapkričio mėnesį šis rodiklis siekė 63 proc.

Ministrų kabineto veiksmais nepatenkinti 32,8 proc. japonų, praėjusį mėnesį jų buvo 19,2 proc. Be to, 55,5 proc. šalies gyventojų nepritaria vyriausybės vykdomai kovos su koronavirusu politikai, ją teigiamai vertina 37,1 proc. respondentų. 47,1 proc. tyrimo dalyvių pareiškė, jog vyriausybė turi visoje šalies teritorijoje nutraukti vidaus turizmo rėmimo programos „Go To Travel“ realizavimą.

Apklausa buvo surengta gruodžio 5-6 dienomis telefonu, respondentų skaičius nenurodomas.

Japonijoje su koronaviruso plitimu susijusi padėtis pradėjo blogėti lapkritį. Pastarosiomis savaitėmis per parą fiksuojama apie 2 tūkst. naujų infekcijos atvejų. Nuo pandemijos pradžios Covid-19 diagnzuotas daugiau kaip 162,9 tūkst. japonų, mirė 2 364 infekuotieji.

Japonijoje beveik nėra verslo apribojimų dėl pandemijos. Apsauginių kaukių dėvėjimas yra rekomendacinio pobūdžio, bet dauguma japonų naudojasi šiomis individualios apsaugos priemonėmis.