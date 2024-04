Japonijos šiaurės rytuose įvyko 6 balų žemės drebėjimas

Šio smūgio išvakarėse Taivane įvyko dar vienas galingas žemės drebėjimas, per kurį devyni žmonės žuvo ir daugiau nei 1 000 buvo sužeista.

Didžiausias žemės drebėjimas Japoniją sukrėtė 2011 m. kovą – tuomet galingas jūroje netoli šalies šiaurės rytinių krantų įvykęs 9,0 balų smūgis sukėlė cunamį, per kurį maždaug 18 500 žmonių žuvo arba dingo be žinios.

Be to, per 2011 m. nelaimę trijuose Fukušimos branduolinės jėgainės reaktoriuose įvyko radioaktyviųjų medžiagų nutekėjimas, Japonijoje sukėlęs didžiausią katastrofą nuo antrojo pasaulinio karo laikų bei rimčiausią branduolinę avariją po Černobylio.