Tokios priemonės ketinama imtis po to, kai praėjusį mėnesį Didžiojoje Britanijoje prieš pat skrydį buvo suimtas vienas „Japan Airlines“ (JAL) antrasis pilotas, kurio kraujyje alkoholio koncentracija beveik 10 kartų viršijo leistiną ribą. Transporto ministerijos komisija trečiadienį sutarė dėl siūlymo įvesti privalomus testus oro linijų pilotams ir nustatyti 0,09 miligramų alkoholio litrui kraujo limitą. Vairuotojams ši riba yra 0,15 miligramų. Oficialiai pristatyti šį siūlymą ruošiamasi penktadienį. Pagal dabartinę Japonijoje taikomą sistemą, lėktuvų įgulų nariams draudžiama vartoti alkoholį likus aštuonioms valandoms iki darbo, tačiau įstatymu nenustatyta jokio limito, o blaivumo testai nėra privalomi. Minėtas JAL antrasis pilotas buvo išlaikęs kompanijos vidaus testą dėl alkoholio kvapo, bet sukėlė įtarimų autobuso vairuotojui, Hitrou oro uoste vežusiam jį prie lėktuvo. Londono policija informavo, kad testas antrajam pilotui, atliktas likus 50 minučių iki numatyto išvykimo, parodė lakūno organizme alkoholio buvus beveik 10 kartų daugiau nei leistina. Pranešama, kad jis išgėrė du vyno butelius ir per 1,8 litro alaus, likus mažiau kaip šešioms valandoms iki vakare numatyto skrydžio. „Esame tikri, kad (vidaus testas dėl kvapo) nebuvo deramai atliktas“, – žurnalistams tuomet sakė JAL ryšių vadovas Muneaki Kitahara. Oro linijos „All Nippon Airways“ praėjusį mėnesį pranešė, kad daug skrydžių vėlavo dėl vieno pagiringo piloto.

