Japonijos meteorologijos agentūra ketvirtadienį pranešė, kad taifūnas „Kong-rey“ neša vėją, kurio greitis siekia 126 km per valandą, o gūsių – iki 180 km per valandą. Audra juda į šiaurę maždaug 20 km per valandą greičiu. Kai kuriuose Okinavos salyno rajonuose ir kitose mažose pietinėse Japonijos salose jau lyja, pučia smarkus vėjas ir kyla aukštos bangos. Okinavos pagrindiniame oro uoste Nahos mieste buvo atšaukta daug skrydžių. Prognozuojama, kad ateinančią naktį taifūnas praslinks į vakarus nuo pagrindinės Okinavos salos ir penktadienį toliau judės Korėjos pusiasalio link. Audra gali atnešti smarkių liūčių, kai slinks Kiūšiū – labiausiai į pietus nutolusios vienos iš keturių pagrindinių Japonijos salų – pakrante.

