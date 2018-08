Trijų laivų grupė baigė savo ekspediciją ir grįžo namo, Tokijui ruošiantis pateikti prašymą dėl banginių medžioklės atnaujinimo komerciniais tikslais kitą mėnesį Tarptautinės banginių medžioklės komisijos (IWC) susitikime Brazilijoje. Per paskutinę 98 dienas trukusią ekspediciją japonų laivai sugavo 43 mažuosius ruožuočius ir 134 seivalus, sakoma Žvejybos valdybos pranešime. Tarptautinės bendruomenės spaudimas Japonijai nutraukti banginių medžioklę tik sustiprino šalies politikų ryžtą toliau siekti banginių komercinės medžioklės atnaujinimo. Japonija yra Tarptautinės banginių medžioklės komisijos, kuri nuo 1986-ųjų taiko banginių medžioklės moratoriumą, narė. Tačiau Tokijas naudojasi spraga, sudarančia sąlygas medžioti banginius „moksliniams tyrimams“, ir teigia bandantis įrodyti, kad populiacija yra pakankamai didelė ir galima grįžti prie komercinės medžioklės. „Per šią misiją surinkti duomenys bus išanalizuoti kartu su pakrantės tyrimų programų rezultatais“, – nurodė valdyba. Medžiaga bus „pateikta IWC moksliniam komitetui ir papildys mokslines žinias apie banginių populiaciją ir jos apsaugą“. Tai buvo naujausia 12 metų trunkančio projekto misija. Projekto tikslas yra išsiaiškinti banginių populiacijos dydį, mitybos ir biologinius ypatumus, siekiant įrodyti, kad tam tikros banginių rūšys gali būti medžiojamos komerciniais tikslais. Tokijas neslepia fakto, kad sumedžiotų banginių mėsa atsiduria ant pietų stalo. Japonija banginius medžioja ištisus šimtmečius; jų mėsa buvo svarbus baltymų šaltinis iškart po Antrojo pasaulinio karo, kai šalis buvo labai skurdi.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.