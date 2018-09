Ministrų kabineto vyriausiasis sekretorius Yoshihide Suga sakė, kad kitų dingusių asmenų nėra, todėl tikėtina, kad paskelbtas naujausias aukų skaičius yra galutinis. Pagalbą teikia apie 40 tūkst. policininkų, ugniagesių, karių ir jūrų saugos tarnybos pareigūnų. Daugiau kaip 2,7 tūkst. žmonių po drebėjimo, įvykusio šiaurinėje Hokaido saloje, tebegyvena laikinose prieglaudose. Daugiausiai aukų buvo Atsumos gyvenvietėje, kur per 6,6 balo žemės drebėjimą keletą namų užgriuvo žemės nuošliauža. „Vyriausybė sieks išsiaiškinti, ko reikia nelaimės zonoje, ir imsis visų įmanomų priemonių, kad žmonės kuo greičiau grįžtų prie įprasto gyvenimo“, – per spaudos konferenciją sakė Y. Suga. Jis perspėjo salos gyventojus būti budrius, nes regione prognozuojamos liūtys gali sukelti naujų nuošliaužų. Žemės drebėjimas buvo viena iš virtinės gaivalinių nelaimių, pastaruoju metu smogusių šiai salų valstybei. Vakarų Japonijos prefektūros dar neatsigavusios po smarkiausio per pastaruosius 26 metus šaliai smogusio taifūno, pareikalavusio 11 žmonių gyvybių ir privertusio uždaryti pagrindinį regiono oro uostą. Premjeras Shinzo Abe, siekiantis būti perrinktas valdančiosios partijos pirmininku, pakartojo, kad jo vyriausybė „darys, ką gali“, kad atstatytų nuniokotus regionus.

