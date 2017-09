Pasak įmonės, tai pirma tokio tipo laidotuvių paslauga Japonijoje, kurios visuomenė sparčiai sensta, o tai reiškia, kad laidotuvių ruošimas yra paklausus verslas. Vyresnio amžiaus laidotuvininkai užrašę savo vardą planšetėje gali tradiciškai paaukoti smilkalų, tiesiog pro mašinos langą, o visą procesą laidojimo salėje esantys šeimos nariai gali stebėti ekranuose. Anot įmonės prezidento Masao Ogiwaros, šios idėjos tikslas greitesnės laidotuvių apeigos ir galimybė ligotiems giminaičiams dalyvauti laidotuvių ceremonijoje. „Vyresni žmonės rečiau ryžtasi atvykti į laidotuves, nes nenori prašyti pagalbos išlipti iš automobilio, – AFP sakė M.Ogiwara. – Bet mes norime, kad kuo daugiau žmonių galėtų atvykti atsisveikinti su savo draugais ar kaimynais.“ Įprastai neįgaliojo vežimėlyje esančiam žmogui reikia apie penkiolikos minučių paaukoti smilkalų prie altoriaus per tradicinę japonų laidotuvių ceremoniją. M.Ogiwara sako, kad naudojantis įmonės teikiama paslauga, šis laikas sutrumpėja iki vos kelių minučių. Įmonė „Kankon Sosai Aichi Group“, veikianti centrinėje Nagano prefektūroje, tikisi paslaugą pradėti siūlyti nuo gruodžio mėnesio. Išsinuomok vienuolį Aukšta vidutinė gyvenimo trukmė Japonijoje reiškia, kad šalis greitai gali virsti pirma pasaulyje „ypač senyva“ šalimi, kur 28 proc. žmonių yra vyresni nei 65 metų. Naujausios vyriausybės ataskaitos duomenimis, 127 milijonus gyventojų turinčioje šalyje 27,3 proc. žmonių (arba kas ketvirtas žmogus) yra vyresnio nei 65 metų amžiaus, manoma, kad iki 2050 šis skaičius išaugs iki 37,7 procentų. Įvažiuojamosios laidotuvės, tai dar viena iš daugelio naujovių Japonijoje, kur įmonės stengiasi užkariauti itin konkurencingą, 1,76 trilijonų jenų (1,33 trilijonų eurų) vertės, laidotuvių rinką.

Tačiau dar viena naujovė, vadinama vienuolio nuoma, sukėlė pasipiktinimą. Paslauga siūlo gedinčiai šeimai internetu išsikviesti vienuolį, kuris atlieka laidotuvių apeigas. Kita įmonė, gyvą budistų vienuolį siūlo pakeisti į žmogų panašiu šnekiu robotu, vardu Pepper.

Dar siūloma ir laidotuvių paštu paslauga, skirta negalintiems išsimokėti didžiulių sumų už laidotuves. Šventykla netoli Tokijaus priima mirusiųjų pelenus paštu ir saugo juos savo laidojimo patalpose. Jeigu neįmanoma atvykti prie atokioje vietoje esančio kapo, viena įmonė siūlo programėlę, kuria naudodamiesi giminės gali virtualiai apsilankyti prie kapo. Ankštuose Japonijos miestuose yra ir statinių specialiai žmonių pelenams laikyti. Gedintiems įteikiamos kortelės, kurias prilietus prie elektroninio jutiklio, atitinkamo žmogaus pelenai automatiškai nusiunčiami prie altoriaus.











