Japonijoje vėl užfiksuotas užsikrėtimo koronavirusu atvejų skaičiaus paros prieaugio antirekordas

Atitinkamas antirekordas užregistruotas ir Tokijuje – 822 nauji atvejai per parą.

Tad bendras infekuotųjų skaičius šalyje nuo pandemijos pradžios išaugo iki 191,6 tūkst. Be to, per parą buvo užregistruotos 38 mirtys, iš viso Japonijoje jau mirė 2 806 infekuotieji.

Su koronaviruso plitimu susijusi padėtis Japonijoje ėmė blogėti nuo lapkričio pradžios. Pastarosiomis savaitėmis šalyje kasdien fiksuojama apie 2,5 tūkst. naujų infekcijos atvejų. Tačiau Japonijoje beveik nėra jokių verslo apribojimų dėl pandemijos. Apsauginių kaukių dėvėjimas yra rekomendacinio pobūdžio.