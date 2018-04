Policija suėmė 73 metų Yoshitane Yamasaki, įtariamą kalinusį savo sūnų, kuriam dabar 42 metai, jų namuose Sandos mieste Hiogo prefektūroje, naujienų agentūrai AFP sakė vietos policijos atstovas. Daugiau detalių apie šį incidentą neskelbiama, nes tyrimas tebevykdomas, pridūrė atstovas. Vietos žiniasklaidos pranešimuose sakoma, kad protiškai neįgalus sūnus buvo priverstas gyventi metro aukščio ir 1,8 m pločio mediniame narve, įrengtame serijinės gamybos sandėliuke, pastatytame šalia gyvenamojo namo. Kaip pranešama, įtariamasis pripažino kaltinimus. „Ilgiau kaip 20 metų verčiau savo sūnų gyventi narve, nes jo psichika sutrikusi ir jis elgėsi netinkamai“, – visuomeninis transliuotojas NHK citavo Y. Yamasaki žodžius. Tėvas teigė maitindavęs sūnų ir kas antrą dieną leisdavęs jam nusiprausti. Narve laikyto sūnaus, kurio vardas neskelbiamas, būklė stabili, bet jam yra iškrypęs stuburas, nurodė NHK. Vyras buvo išsiųstas į globos namus.

