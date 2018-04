27 metų Tatsuma Hirao iš vieno Ehimės prefektūroje esančio negriežto režimo kalėjimo pabėgo šeštadienį; ten jis atliko savo penkerių su puse metų laisvės atėmimo bausmę už vagystę.

Policijos pareigūnai įtaria, kad tas vyras pavogtu automobiliu nuvažiavo 70 km tiltų ir greitkelių sistema, jungiančia aplink Ehimę esančias salas. Manoma, kad jis išlipo netoli Hirošimos salos esančioje Mukaišimoje, turinčioje apie 16 tūkst. gyventojų.

Per Japonijos televiziją buvo parodyti pareigūnai, tikrinantys namus, tuščius pastatus ir trobeles. Be to, kontrolės punktuose buvo stabdomi automobiliai, tad paprastai ramios salos keliuose susidarė spūsčių.

Pabėgus vagiui, policija gavo keletą pranešimų apie vagystes, o pareigūnai ten aptiko Tatsumos Hirao pirštų atspaudų. Jie taip pat saloje rado automobilį, kuriuo galimai paspruko nusikaltėlis.

Policija išplatino Tatsumos Hirao nuotrauką ir paprašė pagalbos jo ieškant, tačiau pareigūnai taip pat paragino gyventojus būti atsargius ir užrakinti savo namus bei automobilius. Per paiešką taip pat buvo panaudotos bepilotės skraidyklės ir dresiruoti policijos šunys.

Tęsiantis gaudynėms, vis daugiau gyventojų ėmė nerimauti, o tėvai turėjo lydėti savo vaikus į mokyklą, sakė vienas vietos valdžios atstovas.

Kaip pranešė vietos žiniasklaida, Tatsuma Hirao, apiplėšęs keletą kirpyklų Fukuokoje ir kituose pietinės Kiūšiū salos miestuose, buvo sulaikytas 2013 metais. Kodėl jis pasirinko būtent kirpyklas, nėra aišku.

Japonija pasižymi palyginti mažu nusikaltimų skaičiumi, o pabėgimas iš kalėjimų ten – itin retas reiškinys. Šalyje nuolat mažėja gyventojų, o jų vidutinis amžius sparčiai auga.