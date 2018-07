Tęsiantis didžiausiai per daugiau kaip tris dešimtmečius Japonijoje meteorologinių sąlygų sukeltai gaivalinei nelaimei dešimtys žmonių tebėra dingę, todėl paieškų ir gelbėjimo operacijos tebevyksta. Ministrų kabineto vyriausiasis sekretorius Yoshihide Suga anksčiau antradienį nurodė, kad į paieškų ir gelbėjimo operacijas šalies vidurio ir vakarinėse srityse pasiųsta apie 75 tūkst. policininkų, ugniagesių ir karių. Tūkstančiai žmonių tebėra laikinuose prieglobsčiuose. Tarnybos paskelbė nurodymą evakuotis apie 5 mln. gyventojų. Kai kur vietos valdžia dalija geriamąjį vandenį ir siūlo galimybes išsimaudyti žmonėms, gyvenantiems namuose, likusiais be vandens tiekimo. Y. Suga perspėjo, kad papildomą pavojų kelia artėjanti karštų orų banga. „Kai kur bus daugiau kaip 35 laipsniai Celsijaus... Saugokitės šilumos smūgio, jeigu dalyvaujat atstatymo darbuose lauke, taip pat likite budrūs dėl nuošliaužų“, – sakė jis. Vyriausybė nurodė skirsianti apie 20 mln. JAV dolerių (17 mln. eurų) iš rezervo lėšų, kad būtų suteikta pagalba nukentėjusiems nuo stichijos. Numatoma, kad artimiausiomis dienomis paveiktas teritorijas aplankys premjeras Shinzo Abe.

