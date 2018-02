Per televiziją buvo parodytas reportažas, kuriame matyti trijų aukštų pastatas, apimtas liepsnų, ir dešimtys ugniagesių, kurie su gaisru kovojo sningant. Nuotraukose iš nelaimės vietos buvo matyti išdegęs pastatas įgriuvusiu stogu. Nelaimė pareikalavo 11 žmonių – aštuonių vyrų ir trijų moterų – gyvybių. Visi jie buvo senelių namų, esančių Saporo mieste Hokaido prefektūroje, gyventojai. Įstaigą valdo viena vietinė organizacija. Kiti penki tų namų gyventojai patyrė nesunkių sužalojimų, naujienų agentūrą AFP informavo policijos atstovas. Pasak jo, pareigūnai aiškinasi žuvusiųjų tapatybes. Policija taip pat tiria gaisro priežastį. Atstovas nurodė, kad pareigūnai iškvietimą į įvykio vietą gavo trečiadienį 23 val. 42 min. vietos (16 val. 42 min. Lietuvos) laiku. Susiję straipsniai: Policija vijosi liepsnojantį automobilį su priekaba Pietų Korėjos policija ruošiasi galimoms provokacijoms Toje įstaigoje gyvena senyvi žmonės, turintys finansinių sunkumų. Jiems suteikiamas nebrangus būstas ir padedama susirasti darbą, pranešė visuomeninis transliuotojas NHK. Kaip pranešė vietos žiniasklaida, paprastai naktį darbuotojų ten nebūna. Prieš 50 metų pastatytame pastate iš pradžių buvo įsikūręs japoniškas viešbutis, tačiau vėliau ten buvo įkurdinti senoliai. „Kadangi ten buvo daug kuro bakų primusinėms viryklėms, girdėjau keletą nedidelių sprogimų“, – naujienų agentūrai „Jiji Press“ sakė tame rajone gyvenanti 67 metų moteris. „Laimei, vienintelė žala, padaryta mūsų namui, buvo keli įskilimai lange“, – pridūrė ji. Išaušus ir tvyrant šalčiui policija ir ugniagesiai gaisravietėje rinko apdegusius baldus. Dar viena moteris iš to paties rajono pasakojo pastebėjusi dūmus ir liepsnas, kai per langą savo namuose stebėjo visišką mėnulio užtemimą, pranešė „Jiji Press“. „Dūmai ir liepsnos kilo į viršų. Jei būtų buvęs vėjas, žala būtų buvusi gerokai didesnė“, – žurnalistams sakė 65 metų moteriškė. „Apylinkėse buvo šviesu lyg dieną, nes buvo stengiamasi užgesinti gaisrą, o dūmai tvyrojo beveik iki saulėtekio“, – pridūrė ji. Kiti žmonės pasakojo matę, kaip netoliese nuo gaisro vietos krito sniegą primenantys pelenai, informavo vietos žiniasklaida. Šis gaisras atgaivino prisiminimus apie panašų incidentą, Saporą sukrėtusį 2010-aisiais. Tąkart per ankstyvą rytą dviejų aukštų mediniame pastate įsiplieskusį gaisrą žuvo septyni vienų privačių senelių namų gyventojai. Ta nelaimė pareikalavo keturių moterų ir trijų vyrų gyvybių. Pranešama, kad aukos, kurioms buvo 60–90 metų, sirgo demencija.

