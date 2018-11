Japonijos policija savo ruožtu informavo, kad sulaikė įtariamąją – japonę. Savo pareiškime USAF nurodė, kad 35-erių viršila Nicholas Vollweileris, tarnavęs 374-ojo oro desanto pulke, penktadienį buvo rastas subadytas ir netekęs sąmonės savo namuose, esančiuose už bazės ribų. Japonų policija nurodė, kad suimta įtariamoji yra 27-erių Aria Saito. Anot pareigūnų, ji yra įtariama pasikėsinimu nužudyti ir galimai peiliu dūrė N. Vollweileriui į kaklą. Anot Japonijos žiniasklaidos, A. Saito sakė policininkams, kad nužudė kariškį, nes nenorėjo su juo skirtis, ir ketino vėliau nusižudyti. Policija ir JAV kariuomenė atsisakė komentuoti šiuos pranešimus. „Mūsų bendruomenė labai jo ilgėsis“, – apie N. Vollwelerį kalbėjo 374-ojo oro desanto pulko vadas pulkininkas Otisas Jonesas. „Jo šeima, draugai, kolegos ir visa Jokotos bendruomenė meldžiasi šiuo širdį draskančiu metu“, – pridūrė jis, turėdamas omenyje Jokotos aviacijos bazę, esančią netoli Tokijo. USAF ir policija atlieka bendrą tyrimą. Pagal JAV ir Japonijos saugumo aljanso nuostatas, Japonijoje dislokuota apie 54 tūkst. amerikiečių karių.

