„Pirmąkart nuo 2011-ųjų balandžio 3-osios pelenų stulpas pasiekė 3 000 metrų aukštį“, – pranešė Japonijos meteorologijos agentūra. Tai didžiausias šio ugnikalnio išsiveržimas per pastaruosius septynerius metus.

1967 filme apie Džeimsą Bondą „Gyvenk du kartus“ (You Only Live Twice) nufilmuotas ugnikalnis grumėjo nuo praėjusios savaitės.

Kaip pranešė Meteorologijos agentūra, antradienį ir trečiadienį buvo užfiksuoti keli smarkūs sprogstamieji ugnikalnio išsiveržimai, paskleidę smūginių oro bangų.

Meteorologijos agentūros filmuotoje medžiagoje buvo matoma lava ir tiršti pilki dūmai, kylantys nuo ugnikalnio.

Žmonėms liepta nesiartinti prie ugnikalnio, nes krateris smarkiai spjaudosi pelenais, nurodė meteorologai.

Kol kas nepranešama, kad kas nors būtų nukentėjęs nuo ugnikalnio išsiveržimo.

Japonijoje yra daug veikiančių ugnikalnių. Šalis priklauso vadinamajam Ramiojo vandenyno Ugnies žiedui, pasižyminčiam aktyvia seismine ir vulkanine veikla.