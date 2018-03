Kaip pranešė Meteorologijos agentūra, antradienį buvo užfiksuoti keli smarkūs ugnikalnio išsiveržimai, per kuriuos pelenai kilo į 2,3 tūkst. metrų aukštį. Tai didžiausias ugnikalnio išsiveržimas nuo 2011 metų.

Ugnikalnio krateryje kyla lava, nurodoma pranešime.

Šis 1967 filme apie Džeimsą Bondą „Gyvenk du kartus“ (You Only Live Twice) nufilmuotas ugnikalnis grumėjo nuo praėjusios savaitės.

Žmonėms buvo uždrausta artintis prie 421 metrų aukščio vulkano. Dėl šio išsiveržimo teko atšaukti maždaug 80 skrydžių į netoliese esantį Kagošimos oro uostą ir iš jo.

Japonijoje iš viso yra 110 veikiančių vulkanų. Šalis priklauso vadinamajam Ramiojo vandenyno Ugnies žiedui, pasižyminčiam aktyvia seismine ir vulkanine veikla.