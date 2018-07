Tuo tarpu meteorologijos agentūra šalį alinančius rekordinius karščius pavadino stichine nelaime. Per vieną savaitę iki sekmadienio nuo šilumos smūgio mirė mažiausiai 65 žmonės, o dar 22 647 žmonės buvo paguldyti į ligoninę, sakoma nelaimių valdymo agentūros pranešime. Abu skaičiai yra „didžiausi bet kokiai vasaros savaitei“ nuo pat 2008 metų liepos, kai agentūra pradėjo registruoti mirties nuo šilumos smūgio atvejus, naujienų agentūrai AFP sakė atstovas. Antradienį nelaimių valdymo agentūra pranešė, kad nuo liepos pradžios dėl karščių iš viso mirė 80 žmonių, o daugiau kaip 35 tūkst. atsidūrė ligoninėse. Tarp aukų yra šešerių metų moksleivis, kuris grįždamas iš ekskursijos neteko sąmonės ir mirė. Susiję straipsniai: Rusija ir Kinija Japonijos planus dislokuoti JAV PRG laiko grėsme jų saugumui Didėjančios Japonijos plutonio atsargos kelia susirūpinimą „Rekordinei karščio bangai nesitraukiant iš šalies, reikia skubių priemonių moksleivių gyvybėms apsaugoti“, – antradienį žurnalistams sakė ministrų kabineto vyriausiasis sekretorius Yoshihide Suga. Vyriausybė nurodė, kad skirs lėšų visų mokyklų aprūpinimui oro kondicionieriais iki kitos vasaros. Oro kondicionierius turi mažiau nei pusė Japonijos valstybinių mokyklų. Šis skaičius yra tik šiek tiek didesnis valstybiniuose vaikų darželiuose. Y. Suga sakė, kad karščiams užsitęsus vyriausybė taip pat svarstys galimybes pratęsti šiemetines mokyklines vasaros atostogas. Kumagajoje Saitamos prefektūroje netoli Tokijo pirmadienį buvo užregistruotas naujas šalies karščio rekordas – termometro stulpelis pakilo iki 41,1 laipsnio žymos. Į vakarus nuo Tokijo esančioje Omėje oro temperatūra pasiekė 40,3 laipsnio – tai pirmas kartas kai Didžiojo Tokijo rajone užregistruota daugiau kaip 40 laipsnių temperatūra. Antradienį buvo šiek tiek vėsiau – Tokijuje termometro stulpelis pakilo iki 36 laipsnių. Tačiau daugumoje šalies vietovių temperatūra vis tiek gerokai viršija normalią, o meteorologai nieko gera nežada. „Kai kuriuose rajonuose stebime precedento neturinčius karščius“, – vėlai pirmadienį sakė meteorologijos agentūros pareigūnas Motoaki Takekawa. Ši karščio banga „mirtina ir mes pripažįstame ją stichine nelaime“, žurnalistams sakė jis. Agentūra perspėjo, kad didelėje šalies dalyje 35 ar daugiau laipsnių karščiai išsilaikys iki rugpjūčio pradžios. Pareigūnai paragino žmones naudotis oro kondicionieriais, gerti pakankamai vandens, o darbe dažnai daryti poilsio pertraukėles. Japonijos vasaros būna karštos ir drėgnos; kiekvienais metais nuo šilumos smūgio miršta šimtai žmonių, daugiausia pagyvenusių. Šios vasaros karščiai užėjo po rekordinių liūčių, nusiaubusių kai kurias vakarines ir centrines Japonijos dalis. Per potvynius ir žemės nuošliaužas žuvo daugiau kaip 220 žmonių. Nukentėjusiuose rajonuose daug žmonių tebegyvena apgadintuose namuose ar laikinose priebėgose, be to, lauke vykdo remonto darbus, todėl jiems iškilęs didelis pavojus. Be to, karščiai privertė vėl sunerimti dėl 2020 metų vasaros olimpiados, kuri tų metų liepą ir rugpjūtį vyks Tokijuje. Olimpiniai pareigūnai ir Tokijo valdžia reklamuoja įvairias priemones, nuo Saulės spindulius blokuojančių dažų keliuose iki mobilių dulksnos stotelių. Tokijo gubernatorė Yuriko Koike šią savaitę pažadėjo, kad karščio problemos sprendimo būdai bus toks pats prioritetas kaip ir kovos su terorizmu priemonės.

