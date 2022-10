Japonija vėl atsiveria turistams

Iš pat ryto turistai jau plūstelėjo iš Izraelio, Prancūzijos ir Didžiosios Britanijos. Pandemijai prasidėjus Japonija uždarė sienas, vienu metu net neleido gyventojams grįžti iš užsienio ir tik neseniai pradėjo atsargiai atsiverti. Birželio mėnesį pradėta leisti turistams lankytis grupėmis su gidais, vėliau reikalavimas buvo sušvelnintas įtraukiant savarankiškų ekskursijų paketus.

Nuo antradienio bevizis režimas atnaujintas keliautojams iš 68 šalių ir teritorijų. Japonija taip pat panaikino atvykstančiųjų skaičiaus ribojimą ir reikalavimą įsigyti visą kelionės paketą. Turistai vis tiek turi pateikti arba skiepų įrodymą, arba neigiamą koronaviruso testą, padarytą likus trims dienoms iki išvykimo.

2019 m. į Japoniją atvyko rekordinis 31,9 mln. užsienio lankytojų skaičius, tai leido šaliai tikėtis pasiekti tikslą – 40 mln. iki 2020 m., kai Tokijas turėjo surengti vasaros olimpines žaidynes. Tačiau 2021 m. užsienio lankytojų skaičius sumažėjo iki 250 tūkstančių.

Atvykę į Japoniją turistai vis dar ras šalį, kurioje laikomasi daugelio sveikatos nurodymų, padėjusių išvengti mirčių per pandemiją – Japonijoje mirė maždaug 45 500 žmonių, o tai kur kas mažiau nei daugelyje kitų išsivysčiusių šalių. Kaukės dėvimos visur, nors įstatymai neįpareigoja, be to, parlamentas ketina priimti įstatymą, leidžiantį viešbučiams neteikti paslaugų klientams, jei jie atsisako dėvėti kaukę arba pažeidžia kitas sveikatos taisykles. Kaukės dėvimos ne tik patalpose ir viešajame transporte, bet ir lauke, nepaisant vyriausybės pareiškimo, kad lauke neperpildytose vietose jos nebūtinos. Prie daugumos įmonių įėjimo yra rankų dezinfekavimo priemonės, plastikinės pertvaros vis dar dažnos restoranuose.

Kitas svarbus pokytis turistams – silpnas jenos kursas (maždaug 145 jenos už dolerį), tokio jenos kritimo dolerio atžvilgiu nebūta du dešimtmečius. Vyriausybei jau teko kartą įsikišti, kad palaikytų valiutą, o vyriausybės atstovas Hirokazu Matsuno antradienį sakė, kad pareigūnai tikisi, jog grįžtantis turizmas „padės atsigauti po COVID pandemijos ir atgaivins bendruomenes“.

Japonijos oro vežėja ANA pranešė, kad paskelbus apie atsivėrimą tarptautinių skrydžių į šalį rezervacijų padaugėjo penkis kartus. Kol kas bilietai nėra pigūs, nes degalų kainos sparčiai didėja ir oro linijų bendrovėms tenka rinktis aplinkinius maršrutus, kad išvengtų Rusijos oro erdvės.

Vis dėlto, nepaisant padidėjusios paklausos, mažai tikėtina, kad turistų skaičius greitai pasieks 2019 m. lygį. Prieš pandemiją keliautojai iš Honkongo ir žemyninės Kinijos sudarė 37 proc. visų Japonijos užsienio lankytojų ir 44 proc. turizmo pajamų. Tačiau dėl griežtų COVID apribojimų Kinijoje mažai tikėtina, kad lankytojai iš šios šalies artimiausiu metu vėl keliaus į Japoniją.