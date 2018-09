Taifūnas, kurio vėjų greitis yra iki 216 km per val., maždaug vidurdienį pasiekė Vakarų Japonijos krantus netoli rajonų, dar neatsigavusių po žmonių aukų pareikalavusių rekordinių šios vasaros liūčių. Dėl įnirtingo vėjo ir smarkios liūties buvo paskelbti evakuacijos perspėjimai. Premjeras Shinzo Abe paragino žmones „iš anksto evakuotis“ ir nurodė savo vyriausybei imtis visų būtinų priemonių gyventojams apsaugoti. Japonijos meteorologijos agentūra paskelbė perspėjimą dėl dideliame Vakarų Japonijos ruože, įskaitant Osakos ir Kioto miestus, galimų žemės nuošliaužų, potvynių, stipraus vėjo, didelio bangavimo, žaibų ir viesulų. Japonija siaubia taifūnas AP / Scanpix „Jebi“, kurio centre vėjų greitis siekia 162 km per val., priskiriamas „labai stiprių“ taifūnų kategorijai, naujienų agentūrai AFP sakė meteorologijos agentūros vyriausiasis sinoptikas Ryuta Kurora. Jis nurodė, kad tai smarkiausias taifūnas nuo 1993 metų. Prieš tai, kai audra pasiekė krantą, Šikoku – vienoje iš keturių pagrindinių Japonijos salų – jau siautė stiprios audros, kurios „vis stiprės ir stiprės“, pridūrė jis. Audrai artinantis Sh. Abe surengė pasitarimą dėl atsako į nelaimę ir atšaukė kelionę į Vakarų Japoniją. „Raginu Japonijos žmones imtis veiksmų savo gyvybei apsaugoti, įskaitant pasirengimą ir evakavimąsi iš anksto“, – sakė jis. Premjeras nurodė vyriausybei „imtis visų įmanomų priemonių“. Vietos žiniasklaida perspėjo, jog „Jebi“ vėjai tokie stiprūs, kad galėtų griauti tradicinius medinius namus ir elektros stulpus, ir paragino žmones audros rajonuose vengti nebūtinų kelionių. Evakuotis buvo patarta daugiau kaip 300 tūkst. žmonių, įskaitant 280 tūkst. Kobės uostamiesčio gyventojų. Vietos pareigūnai organizuoja maždaug 1,5 tūkst. laikinų prieglaudų, paskelbė centrinė ir vietos administracijos. Japonija siaubia taifūnas AFP / Scanpix Pradinės ir pagrindinės mokyklos audros rajonuose saugumo sumetimais uždarytos. Regiono kompanijos taip pat greitai sureagavo; antradienį nedirbs didelė geležinkelių kompanija ir pramogų parkas „Universal Studios Japan“ Osakoje. Buvo atšaukta beveik 600 skrydžių, įskaitant kelis tarptautinius skrydžius Nagojoje ir Osakoje. Tarp šalies vakaruose esančių uostų neplaukios keltai. „Jebi“ trajektorija panaši į taifūno „Cimaron“, kuris rugpjūčio 23 dieną pasiekęs sausumą sutrikdė susiekimą, bet padarė nedaug žalos. Japonija šiuo metų laiku išgyvena taifūnų sezoną; vasarą ir rudenį šalį nuolat pasiekia didelės audrų sistemos. Šią vasarą Japonija taip pat kentė rekordinę, žmonių gyvybių pareikalavusią karščio bangą, užėjusią po rekordinių liūčių kai kuriose vakarinėse ir centrinėse šalies dalyse, pareikalavusių daugiau kaip 200 gyvybių.

