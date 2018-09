„Birželį Singapūre įvyko istorinis JAV ir Šiaurės Korėjos viršūnių susitikimas. Noriu išreikšti paramą šiam susitikimui kaip pozityviam žingsniui, kuriuo siekiama spręsti Japonijos piliečių pagrobimo, branduolinių ginklų ir raketinės programos problemas“, – sakė Sh. Abe per Vladivostoke vykstantį Rytų ekonomikos forumą. Pasak jo, „prezidentas Trumpas pritaikė novatorišką, dar neišbandytą metodą santykių su KLDR (Korėjos Liaudies Demokratinės Respublikos) pirmininku Kim Jong Unu srityje kurdamas abipusį pasitikėjimą; šiuo metodu siekiama bendrai įsivaizduoti ateitį, denuklearizacijos perspektyvas“. Sh. Abe pažymėjo, kad D. Trumpo dėka santykiai tarp Šiaurės Korėjos ir pasaulinės bendrijos ėmė keistis, ir išreiškė viltį, kad Šiaurės Korėja pasinaudos šia proga. Putinas siūlo mainyti į saugumo garantijas Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas trečiadienį sakė, kad Šiaurės Korėjai mainais į žingsnius denuklearizacijos link turi būti suteikta saugumo garantijų. „Šiaurės Korėjai, mainais į jos denuklearizaciją, šiaip ar taip buvo pažadėta saugumo garantijų. Ji aiškiai laukia kažkokio atsakomojo signalo“, – sakė jis Vladivostoke vykstančiame Rytų ekonomikos forume.

