Tai pirmadienį žurnalistams pranešė Japonijos gynybos ministras Nobuo Kishi, kuris telefonu kalbėjosi su savo kolega Kinijoje Wei Fenghe.

„Pokalbio metu aš išsakiau didelį susirūpinimą dėl to, kad Kinijos laivai įplaukia į Senkaku zoną. Be to, aš pažymėjau, jog Japonija atidžiai stebės situaciją Taivano sąsiauryje. Taika ir stabilumas Taivano sąsiauryje svarbūs tiek mūsų šalies, tiek viso pasaulio saugumui“, - pareiškė jis.

Anot N. Kishi, šalys taip pat susitarė dėti pastangas, kad ateinančiais metais būtų atidaryta ryšio linija tarp dviejų šalių gynybos ministerijų, kuri padėtų išvengti galimų susidūrimų jūroje ir ore. Japonija ir Kinija dar 2018 metais numatė sukurti tokį mechanizmą, bet nuo to laiko jo paleidimo datos ne kartą buvo atidėtos.

Tokijas paskelbė Senkaku savo teritorija 1895 metais, kai nugalėjo Kiniją kare ir užėmė Taivaną. Po Antrojo pasaulinio karo Japonija atsisakė teisių į šią salą. Pekino nuomone, ji turi grąžinti ir Senkaku, kurias, kaip teigia KLR, Kinija valdė nuo XIV amžiaus. Japonijos vyriausybė atmeta tokias pretenzijas ir tvirtina, kad prijungimo metu šios salos buvo negyvenamos ir niekam nepriklausė.

Teritorinis ginčas dėl negyvenamo Senkaku salyno paaštrėjo, kai Tokijas 2012 metų rugsėjį paskelbė išpirkęs šias salas iš jų privačių savininkų, Japonijos piliečių. Po to Kinijoje prasidėjo masinės antijaponiškos demonstracijos, per kurias buvo niokojami japonų restoranai ir įmonės. Nuo to laiko Kinijos laivai nuolat kursuoja netoli ginčijamo salyno ir demonstratyviai įplaukia į jo pakrantės zoną.