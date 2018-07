Prognozuojama, kad taifūnas „Jongdari“, kurios vėjų greitis siekia 180 km per valandą, pagrindinę Japonijos salą pasieks vėlai šeštadienį arba sekmadienį paryčiais, nurodė Japonijos meteorologijos agentūra. Audra, šiuo metu esanti maždaug už 400 km į pietryčius nuo Tokijo, sekmadienį tikriausiai slinks vakarinio Čiūgoku regiono link. Anksčiau šį mėnesį jame rekordinės liūtys sukėlė potvynių ir nuošliaužų, pražudžiusių apie 220 žmonių. Tarnybos perspėja dėl galimų smarkių liūčių, žemės nuošliaužų ir aukštų bangų jūroje. Gyventojai raginami būti pasiruošusiais evakuotis. „Norime, kad žmonės, ypač liūčių nuniokotuose regionuose, dėmesingai sektų pranešimus dėl evakuacijos“, žurnalistams sakė meteorologijos agentūros pareigūnė Minako Sakurai. Dėl taifūno „Jongdari“ jau atšaukta daugiau kaip 370 skrydžių šalies viduje, sakoma žiniasklaidos pranešimuose. Be to, dėl smarkaus bangavimo buvo atšaukti keltų reisai tarp Tokijo ir aplinkinių salų. Potvyniai Čiūgoku regione buvo didžiausia per kelis pastaruosius dešimtmečius su orais susijusi stichinė nelaimė Japonijoje. Daugelis paveiktos teritorijos gyventojų tebegyvena laikinuose būstuose arba apgadintuose namuose. „Nepaskelbėme raginimo evakuotis, bet turime būti apskritą parą pasiruošę evakuoti gyventojus“, – sakė naujienų agentūrai AFP Okajamos prefektoros pareigūnas Tadahiko Mizushima. „Ypatingą dėmesį skiriame teritorijoms, kur atkuriami upių krantai, nes šis smarkus lietus bus pirmasis po pastarosios nelaimės“, – pridūrė ji.

Pareigūnai ypač nerimauja dėl pražūtingų liūčių, nes daugelis gyventojų nepaklausė raginimo evakuotis ir įstrigo. Kai kurie kritikai sako, kad nurodymas buvo paskelbtas per vėlai. Šiuo metu Japonijoje tęsiasi taifūnų sezonas. Nuo vasaros iki rudens į šalį reguliariai atslenka galingų audrų.

