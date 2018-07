Japonija įvykdė egzekucijas šešiems baisios atakos vykdytojams

Egzekucijos buvo įvykdytos kelios savaitės po to, kai buvo pakartas sektos lyderis. Teisingumo ministrė Yoko Kamikawa patvirtino, kad ketvirtadienį ryte buvo įvykdytos egzekucijos likusiems šešiems mirties bausmės laukusiems apokaliptinio kulto „Aum Shinrikyo“ („Aukščiausioji tiesa“) nariams. „Nurodžiau įvykdyti egzekucijas po itin atidaus apsvarstymo“, – spaudos konferencijoje sakė ministrė. Anksčiau šį mėnesį buvo įvykdyta mirties bausmė šios sektos „guru“ Shoko Asaharai ir šešiems buvusiems jo sekėjams, daug metų praleidusiems mirtininkų skyriuje. Po tų egzekucijų buvo likę dar šeši mirties bausmės laukiantys „Aum Shinrikyo“ nariai. Ketvirtadienio egzekucijomis buvo padėtas taškas po daug metų trukusių teisinių ginčų ir viešo sąžinės perkratymo dėl šios sektos ir jos nusikaltimų. Tačiau, tie, kuriuos paveikė „Aum Shinrikyo“ nusikaltimai, sako, kad bus sunku paprasčiausiai gyventi toliau. AFP / Scanpix „Įvykdžius egzekucijas 13 narių, byla baudžiamojo teisingumo požiūriu gal ir baigta. Tačiau nukentėjusiesiems padaryta žala tęsiasi ir po egzekucijų. Man dėl to labai sunku“, – žurnalistams sakė Shizue Takahashi, kurios vyras žuvo per ataką metropolitene. Naujų egzekucijų buvo tikimasi. Nors Japonija yra viena iš nedaugelio išsivysčiusių šalių, tebetaikančių mirties bausmę, o egzekucijas kritikuoja tarptautinė bendruomenė, šalies visuomenė tvirtai jas palaiko. „Galvoju, kad negalime išvengti aukščiausios bausmės tiems, kas įvykdė itin baisius nusikaltimus“, – sakė Y. Kamikawa. Vietos žiniasklaida pranešė, kad pareigūnai mirties bausmes visiems jos laukusiems „Aum Shinrikyo“ nariams norėjo įvykdyti prieš tai, kai šalies imperatorius kitais metais atsistatydins ir šalyje prasidės nauja imperatoriškoji era. Kadangi „Aum Shinrikyo“ nusikaltimai buvo įvykdyti dabartinio imperatoriaus laikotarpiu „Heisei“, pareigūnai norėjo, kad mirties bausmės būtų įvykdytos prieš naujos eros pradžią, sakoma pranešimuose. Minima sekta tarptautiniu mastu pagarsėjo 1995 metų nervus paralyžiuojančių dujų ataka Tokijo metropolitene, kai 13 žmonių žuvo, o dar tūkstančiai buvo sužeisti. Sektos nariai skystos formos zariną paskleidė penkiose metropoliteno tinklo vietose ir netrukus žmonės pradėjo dusti ir šlitiniuodami lipo iš traukinių ašarojančiomis akimis. Kiti alpo, jiems iš burnos virto putos, iš nosies pasipylė kraujas. Išpuolis sukėlė didžiulį chaosą sostinėje, o teisėsauga surengė reidą prieš „Aum Shinrikyo“ būstinę Fudžio ugnikalnio papėdėje. Ten pareigūnai rado laboratoriją, pajėgią pagaminti zarino kiekį, galintį nužudyti milijonus žmonių. Kulto nariai taip pat buvo nuteisti už 1994 metais Macumoto mieste įvykdytą kitą zarino ataką ir už vieno teisininko, kovojusio su „Aum Shinrikyo“, bei jo šeimos narių nužudymą. Nepaisant siaubo, tebejaučiamo po „Aum Shinrikyo“ cheminės atakos ir kitų nusikaltimų, kai kurie ekspertai perspėdavo, kad įvykdyti mirties bausmę Sh. Asaharai ir jo sekėjams gali būti rizikinga. Pasak jų, nebelikus Sh. Asaharos gali būti paskirtas naujas kulto lyderis – galbūt jo antrasis sūnus. Likę sektos nariai nužudytus savo bendražygius gali pradėti garbinti kaip „kankinius“. Tačiau per sektos atakas nukentėję žmonės sveikino liepos 6 dieną įvykdytas egzekucijas Sh. Asaharai ir dar šešiems „Aum Shinrikyo“ nariams. „Kai išgirdau šią naujieną, reagavau ramiai... Tačiau pajutau, kad pasaulis tapo truputį šviesesnis“, – naujienų agentūrai AFP sakė kino režisierius Atsushi Sakahara, nukentėjęs per zarino ataką Tokijo Ropongio stotyje. Reuters / Scanpix 1955 metais pietvakarinėje Kiūšiū saloje gimęs Sh. Asahara iš pradžių buvo žinomas kaip Chizuo Matsumoto. Jis pasikeitė vardą 9-ame dešimtmetyje, kurdamas „Aum Shinrikyo“. Sh. Asahara, charizmatiškas oratorius, pasitelkdavo mistikos aurą, kad pritrauktų naujų sekėjų, kurių vienu metu buvo mažiausiai 10 tūkstančių. Tarp jų buvo gydytojų ir inžinierių, pagaminusių šiai organizacijai nervus paralyžiuojančios medžiagos. Nors buvo imtasi griežtų priemonių prieš „Aum Shinrikyo“, vis dėlto ši sekta niekada nebuvo uždrausta. 2000 metais sekta oficialiai atsiribojo nuo Sh. Asaharos ir pakeitė pavadinimą į „Aleph“, bet ekspertai sako, kad buvęs jos guru iki pat egzekucijos buvo labai įtakingas. Po Sh. Asaharos egzekucijos jo šeimos nariai susiginčijo dėl palaikų, kuriuos nori gauti našlė ir keli vaikai, priklausantys „Aum Shinrikyo“ pakeitusioms sektoms. Kelios dienos po egzekucijos palaikai buvo kremuoti. Jo jauniausia duktė, kuri nutraukė ryšius su šiomis sektomis, sakė, kad gaus jo pelenus. Šalies žiniasklaida pranešė, jog pelenai bus išbarstyti jūroje, kad neatsirastų jokia piligriminė vieta Sh. Asaharos sekėjams. Sh. Asaharos ir šešių „Aum Shinrikyo“ narių pakorimas buvo didžiausia grupinė egzekucija Japonijoje nuo 1911 metų, kai buvo pakarta 11 žmonių, rezgusių sąmokslą nužudyti imperatorių.

