Toks žingsnis išprovokuotų tarptautinę kritiką dėl banginių apsaugos ir pakurstytų banginių medžioklėms pritariančių ir nepritariančių šalių ginčą. „Svarstome visas galimybes“, įskaitant galimybę pasitraukti iš 89 narių IWC, AFP sakė Japonijos žvejybos agentūros pareigūnas Yuki Morita. Vienas Užsienio reikalų ministerijos pareigūnas patvirtino, kad „svarstomos visos galimybės, bet nieko formaliai dar nenuspręsta“. Abu pareigūnai pabrėžė, kad Tokijas dar nepakeitė savo politikos dėl banginių medžioklės, bet rugsėjo mėnesį Japonija grasino pasitraukti iš IWC, kai ši atmetė jos bandymą grįžti prie komercinių medžioklių. Remdamasi neįvardytais šaltiniais vyriausybėje, Japonijos naujienų agentūra „Kyodo“ pranešė, kad oficialus sprendimas pasitraukti iš IWC bus priimtas iki metų pabaigos. Po įtempto rugsėjo mėnesio balsavimo Brazilijoje IWC atmetė Japonijos bandymą grįžti prie komercinių banginių medžioklių, o žvejybos viceministras Masaaki Taniai pareiškė, kad Tokijas bus „verčiamas iš esmės persvarstyti savo, kaip IWC nario, poziciją“. Banginių medžioklei nepritariančios šalys, kurioms vadovauja Australija, Europos Sąjunga ir JAV, Japonijos „Kelio į priekį“ pasiūlymą atmetė 41 balsu. Pritariančių šalių buvo 27. Po balsavimo Japonijos komisaras IWC Joji Morishita sakė, kad nesutarimai su banginių medžioklės priešininkėmis yra „labai aiškūs“ ir Japonija dabar planuos savo „kitus žingsnius“. IWC buvo įsteigta 1946 metais, siekiant išsaugoti ir valdyti pasaulines banginių šeimos žinduolių populiacijas. 1986 metais Komisija paskelbė komercinių banginių medžioklių moratoriumą, nes kai kurių rūšių banginiai dėl medžioklės buvo atsidūrę prie išnykimo ribos. Japonija tvirtina, jog banginių populiacijos jau pakankamai atsikūrė, kad būtų galima atnaujinti komercines medžiokles. Šiuo metu Tokijas laikosi moratoriumo, bet, išnaudodamas taisyklių spragą, kasmet „mokslo tikslais“ sumedžioja šimtus banginių, kurių mėsą parduoda. Kaip pranešė „Kyodo“, šalis tikriausiai nemedžiotų banginių Antarktyje, net jei pasitrauktų iš IWC, nes numato komercines medžiokles tik jūrose netoli Japonijos ir savo išskirtinėje ekonominėje zonoje. Tuo tarpu Islandija ir Norvegija atvirai nepaiso IWC 1986 metų draudimo medžioti banginius komerciniais tikslais.

