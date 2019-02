„Porošenkai neįmanoma laimėti rinkimų nesuklastojus rezultatų“, – per spaudos konferenciją Maskvoje sakė 2014 metais į Rusiją pabėgęs V. Janukovyčius. Pasak jo, šiam tikslui Ukrainos valdžia „panaudos visus įmanomus resursus“. Jis taip pat perspėjo, kad P. Porošenkos antroji pergalė rinkimuose sukeltų „nenuspėjamų pasekmių“ Ukrainai. Praėjusį mėnesį Kijevo Obolonės rajono teismas už akių nuteisė V. Janukovyčių 13 metų kalėti už tai, kad paprašė Rusijos vadovo Vladimiro Putino pasiųsti karius į Ukrainą per 2014 metų krizę. Tačiau trečiadienį V. Janukovyčius ukrainiečių teismo jam paskelbtą nuosprendį byloje dėl valstybės išdavystės pavadino neteisėtu ir politiškai motyvuotu. Pasak jo, „nuosprendis buvo parašytas diktuojant valdžiai“. Nors V. Janukovyčius nepalaikė nė vieno iš kovo 31 dienos rinkimuose dalyvausiančių kandidatų, anksčiau šią savaitę paskelbti visuomenės apklausų rezultatai rodo, kad rinkimų favoritu laikomas populiarus komikas Volodymyras Zelenskis, vaidinantis šalies prezidentą viename televizijos seriale. Susiję straipsniai: Porošenka: Ukraina NATO nare taps per artimiausius penkerius metus Ukrainos prezidento rinkimų galvosūkis: visi nori baigti karą, bet nežino kaip Remiantis kelių sociologinių tyrimų duomenimis, V. Zelenskį remia 19–23 proc. rinkėjų, o buvusi ministrė pirmininkė Julija Tymošenko ir P. Porošenka nuo jo atsilieka keliais procentiniais punktais. V. Janukovyčius buvo nuverstas 2014 metų vasarį po vadinamosios Maidano revoliucijos Kijeve. Pabėgęs iš šalies jis paprašė Rusijos prezidento pasiųsti karius į Ukrainą ir padėti susigrąžinti šalies kontrolę. Vėliau V. Putinas atskleidė, kad V. Janukovyčius buvo išvežtas iš Ukrainos per specialią Maskvos organizuotą operaciją. Po žiauraus gatvių protesto numalšinimo 2014 metais V. Janukovyčius beveik išnyko iš visuomenės akiračio. Nuo to laiko beveik nežinoma, kuo užsiima buvęs prorusiškų pažiūrų Ukrainos lyderis.

