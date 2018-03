68 metų P. Manafortas yra kaltinamas pinigų plovimu, mokestiniu sukčiavimu ir galimu bankiniu sukčiavimu. Šie kaltinimai susiję su P. Manaforto ir jo buvusio verslo partnerio Richardo Gateso darbu, kurį jie atliko buvusiam Ukrainos prezidentui V. Janukovyčiui 2006-2014 metais. Jis taip pat kaltinamas buvęs V. Janukovičiaus vyriausybės lobistu be JAV Teisingumo departamento žinios. „Aš niekada neturėjau asmeninių kontaktų su Paulu Manafortu“, - sakė V. Januvokyčius spaudos konferencijoje Maskvoje. Pasak eksprezidento, nors P. Manafortas dirbo prezidento administracijos patarėju po 2010 metų rinkimų Ukrainoje, tačiau jis pats „asmeniškai nepasirašinėjo jokių sutarčių su Paulu Manafortu“. Susiję straipsniai: Maskvoje – netikėta Viktoro Janukovyčiaus konferencija: raštu kreipiausi į Putiną Buvęs Trumpo patarėjas mokėjo europiečiams už paramą prorusiškai Ukrainai „Nemačiau ir negirdėjau Paulo Manaforto nuo tada, kai palikau Ukrainą“, - sakė V. Janukovyčius, pabėgęs į Rusiją, kai 2014-aisiais Ukrainoje prasidėjo proeuropietiška Maidano revoliucija. Buvęs Ukrainos lyderis taip pat tikino su Rusijos prezidento Vladimiru Putinu niekada nekalbėjęs P. Manafortą, o tokią informaciją pavadino „absurdu“. Šią savaitę P. Manafortas nepripažino savo kaltės dėl jam pareikštų kaltinimų pirmoje byloje dėl Rusijos kišimosi į JAV prezidento rinkimus, kurios tyrimui vadovauja specialusis prokuroras Robertas Muelleris. P. Manafortas, daug metų dirbęs Vašingtono ir tarptautinės politikos konsultantu, 2016 metais nuo birželio iki rugpjūčio vadovavo D. Trumpo prezidento rinkimų kampanijai. R. Gatesas dirbo jo pavaduotoju. Nors po dviejų mėnesių P. Manafortas pasitraukė, R. Gatesas dar liko dirbti D. Trumpui visą pereinamąjį laikotarpį po verslo magnato pergalės prezidento rinkimuose 2016 metų lapkričio mėnesį. R. Muellerio tyrimo pagrindinis uždavinys yra išsiaiškinti, ar D. Trumpo rinkimų komanda buvo susimokiusi su Rusija, kaltinama kišimusi į 2016-ųjų prezidento rinkimų kampaniją.

