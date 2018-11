„Galime patvirtinti, kad jis buvo nuteistas kalėti iki gyvos galvos, – naujienų agentūrai AFP sakė atstovas. – Posėdis truko mažiau nei penkias minutes, jo advokatas nedalyvavo.“ 31 metų M. Hedgesas tyrinėjo JAE užsienio ir vidaus saugumo politiką po 2011 metų „Arabų pavasario“ revoliucijų. Gegužės 5 dieną jis buvo sulaikytas Dubajaus oro uoste.

