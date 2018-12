Ambasada buvo uždaryta prieš septynerius metus, kai JAE nutraukė ryšius su Sirija dėl joje vykdytų represijų, išprovokavusių pilietinį karą. Informacijos ministerijos pareigūnas pakvietė žurnalistus „pranešti apie Emyratų ambasados atidarymą šiandien Damaske“. Tai laikoma dar vienu žingsniu, siekiant sugrąžinti Sirijos prezidento Basharo al Assado režimą į arabų šalių bendriją po ne vienus metus trukusios diplomatinės izoliacijos. Anksčiau šį mėnesį įvykusį Sudano prezidento Omaro al Bashiro vizitą Damaske kai kurie stebėtojai interpretavo kaip šios tendencijos ženklą. Pastarosiomis dienomis sklandė gandai apie galimą JAE ambasados atidarymą, nes buvo pastebėta, kad pastate vykdomi renovacijos darbai. JAE ryšius su Sirija nutraukė 2012 metų vasarį, represijoms prieš visoje šalyje vykusius protestus už režimo pakeitimą virstant karu, kuris iki šios dienos jau pareikalavo daugiau kaip 360 tūkst. gyvybių.

