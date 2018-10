Reiso EY 474 lėktuvas iš JAE į Indonezijos sostinę išskrido anksti trečiadienį, bet moteriai pradėjus gimdyti buvo nukreiptas į Mumbajų, naujienų agentūrai AFP sakė Mumbajaus oro uosto atstovas. „Keleivė maždaug 40 minučių prieš nutūpimą pagimdė mergaitę“, – pridūrė atstovas. Pasak jo, minima indoneziečių kilmės keleivė buvo nuvežta į ligoninę netoliese, o lėktuvas maždaug 9 val. 40 min. vietos (7 val. 10 min. Lietuvos) laiku išskrido iš Mumbajaus į Džakartą. Pernai viena indė pagimdė „Jet Airways“ lėktuve, skridusiame iš Damamo Saudo Arabijoje į Kočį Indijos pietinėje Keralos valstijoje. Tas lėktuvas tuomet taip pat buvo nukreiptas į Mumbajų. Indijos bendrovė „Jet Airways“ pranešė, jog tai buvo pirmas kartas, kai bendrovės lėktuvuose gimė kūdikis ir kad ji suteikė tam berniukui teisę visą gyvenimą nemokamai skraidyti jos lėktuvais.

