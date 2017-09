„Mattisas, kalbėdamasis su žurnalistais Pentagone, patvirtino, kad su gynybos ministru Song Young-moo kalbėjosi apie šiuos ginklus per rugpjūčio 30-osios vizitą Vašingtone“, – sakoma laikraščio pranešime. Pentagono vadovas neatskleidė, ar palaikytų tokią idėją, bet Song Young-moo ragino atlikti šį žingsnį ir teigė, kad tai yra „alternatyva, kurią verta nuodugniai apsvarstyti“. J. Mattisas pažymėjo, kad tąsyk buvo „aptartos visos įmanomos galimybės“. Kaip rašo „The Washington Post“, Šaltojo karo metais JAV branduoliniai ginklai buvo laikomi Pietų Korėjos teritorijoje, bet buvo išgabenti iš šios šalies 1991 metais. Įtampa Korėjos pusiasalyje smarkiai padidėjo po rugsėjo pradžioje įvykdyto naujausio Šiaurės Korėjos branduolinio bandymo, daug galingesnio už ankstesnius, taip pat virtinės balistinių raketų bandymų.

