Birželio 5 d. Gynybos ministerija pranešė, kad visi Rusijos karinių oro pajėgų skrydžiai Viduržemio jūrose regione „buvo vykdomi laikantis tarptautinių oro erdvės naudojimo taisyklių“. Rusijos Valstybės Dūmos gynybos ir saugumo komiteto narys bei įstatymų leidėjas Francas Klincevičius birželio 5 d. sakė, kad JAV „turi pratintis“ prie Rusijos gebėjimo reaguoti „laikantis galiojančių tarptautinių įstatymų“. „Ponai Jungtinėse Amerikos Valstijose, atsipalaiduokite ir pratinkitės. O jei, neduok Dieve, sugalvosite provokaciją, jūsų lėktuvas gali būti numuštas. Visi veiksmai bus atliekami laikantis tarptautinės teisės“, – pabrėžė jis. DELFI primena, kad amerikiečių kariškiai pranešė apie tai, kad antradienį Rusijos naikintuvas Su-35 triskart per tris valandas perėmė JAV žvalgybos lėktuvą, skraidžiusį virš Viduržemio jūros tarptautinių vandenų, . Susiję straipsniai Rusijos naikintuvas nesaugiai perėmė JAV žvalgybos lėktuvą virš Viduržemio jūros Rusijoje net aukščiausi vadovai atsisako skristi „Sukhoi Superjet 100“ lėktuvais „JAV lėktuvas „P-8A Poseidon“, skridęs tarptautinėje oro erdvėje virš Viduržemio jūros, per 175 minutes buvo triskart perimtas Rusijos Su-35“, – sakoma trečiadienį paskelbtame JAV 6-ojo laivyno pranešime. Antrasis perėmimas buvo apibūdintas kaip „nesaugus“. Kariškiai nurodė, kad Rusijos lėktuvas „dideliu greičiu praskrido priešais misijos lėktuvą ir sukėlė pavojų pilotams bei įgulai“. Laivyno pranešime sakoma, kad Jungtinių Valstijų orlaivis laikėsi tarptautinių normų ir „neprovokavo šių Rusijos veiksmų“. „Kadangi Rusijos lėktuvas veikė tarptautinėje oro erdvėje, ši sąveika buvo neatsakinga. Tikimės, kad jie elgsis laikydamiesi tarptautinių normų, turinčių užtikrinti saugumą ir užkirsti kelią incidentams“, – pridūrė JAV kariškiai. „Nesaugūs veiksmai didina neapskaičiavimo riziką ir susidūrimo ore tikimybę“, – sakoma pranešime.

