Izraelyje tęsiasi neramumai: dar vienas teroristas surengė kruviną išpuolį – vidury miesto nušovė 5 žmones

„The Times of Israel“ praneša, kad teroristo aukomis tapo penki žmonės.

Socialiniuose tinkluose pasirodžiusioje mėgėjiškoje medžiagoje matyti, kaip juodais marškinėliais apsiginklavęs automatu šaulys sustabdo važiuojantį automobilį ir šaudo į vairuotoją. Kituose įrašuose matyti, kaip jis vejasi dviratininką, tačiau jam bandant iššauti ginklas įstrigo, skelbia žiniasklaida.

Įtariama, kad jis yra susijęs su teroristine organizacija ISIS.

Tai buvo trečioji mirtinų teroro ataka Izraelyje per pastarąsias aštuonias dienas.

Užpuoliką nužudė du policijos pareigūnai, kai jis šaudė į žmones, einančius, važinėjančius dviračiais ar važiuojančius savo automobiliais mieste.

Įvykio metu vienas iš dviejų pareigūnų buvo sužalotas ir vėliau nuo patirtų žaizdų mirė ligoninėje.

Šis jau trečias mirtinų teroro aktas per savaitę sukėlė susirūpinimą dėl didėjančios smurto bangos prieš musulmonų šventąjį Ramadano mėnesį.

„Izraelis susiduria su žudikiško arabų terorizmo banga“, – vėlai antradienį sakė ministras pirmininkas Naftali Bennett.

„Saugumo pajėgos dirba. Kovosime su terorizmu“, – pabrėžė jis.

