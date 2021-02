Izraelyje paskelbti didelio tyrimo rezultatai: jau turime priemonių visam laikui užbaigti COVID-19

Šis pirmas tyrimas realiomis sąlygomis, kurio rezultatai trečiadienį buvo paskelbti recenzuojamame žurnale „The New England Journal of Medicine“, taip pat parodė tikėtiną paskiepytų asmenų didelę apsaugą nuo užsikrėtimo. Tai būtų labai svarbus elementas stabdant viruso plitimą.

„Faktas, kad vakcinos taip gerai veikė realiomis sąlygomis... tikrai rodo, kad jei pasaulio valstybėms pakaks valios, dabar jau turime priemonių visam laikui užbaigti COVID-19“, – sakė tyrime nedalyvavęs virusologas Benas Neumanas iš Teksaso A&M universiteto.

Eksperimentas buvo vykdomas nuo 2020 metų gruodžio 20-osios iki 2021 metų vasario 1-osios, kai Izraelyje smarkiai plito naujesnė, pirmą kartą Didžiojoje Britanijoje identifikuota kovoronaviruso atmaina. Dėl šios aplinkybės vakcinos poveikis atrodo dar įspūdingesnis.

Maždaug 1,2 mln. žmonių buvo suskirstyti į dvi vienodo dydžio paskiepytųjų ir neskiepytųjų grupes. Kiekvienas paskiepytas dalyvis buvo lyginamas su tos pačios lyties, panašaus amžiaus, panašius geografinius, medicininius ir kitokius duomenis turinčiu neskiepytu „kontroliniu“ asmeniu.

Pagrindinis straipsnio autorius, sveikatos fondo „Clalit“ tyrimų instituto epidemiologijos ir tyrimų vadovas Noamas Barda naujienų agentūrai AFP sakė, kad derinimo procesas buvo labai kruopštus.

Pavyzdžiui, koks nors pagyvenęs žydų ultraortodoksas iš tam tikro rajono, su tam tikrais medicininiais požymiais, skiepytas nuo gripo, buvo gretinamas su kitu asmeniu, turinčiu tokius pačius duomenis.

Tuomet tyrėjai fiksavo padėtį 14–20 dienų po pirmosios skiepo dozės ir septintą dieną ar vėliau po antrosios skiepo dozės.

Veiksmingumas apsaugant nuo užsikrėtimo su ligos simptomais buvo 57 proc. 14–20 dienų po pirmosios dozės ir padidėjo iki 94 proc. septintą dieną po antrosios dozės. Šis skaičius yra labai artimas 95 proc. veiksmingumui, nustatytam per 3-iosios fazės klinikinius bandymus.

Antrąją skiepo dozę gavę asmenys taip pat buvo labai gerai apsaugoti nuo hospitalizacijos ir mirties dėl COVID-19, nors tikslūs skaičiai dėl palyginti mažo tokių atvejų dažnumo yra ne tokie reikšmingi ir pasižymėjo platesniu statistiniu intervalu.

Tyrimo metu taip pat nustatyta, jog antrąja vakcinos doze paskiepytiems žmonėms tikimybė užsikrėsti – su simptomais ar be jų – yra 92 proc. mažesnė, palyginus su nepaskiepytais žmonėmis.

Nearly 600,000 people in a large Israeli health care organization were followed after vaccination for infection, hospitalization, and severe #COVID19. Estimated vaccine effectiveness in preventing death was 72% after the first dose, and hospitalization was reduced by 92%.