Pasienio policijos karininkas ir du kariai sužeisti lengvai; internete išplatintame vaizdo įraše matyti, kaip Akros mieste į saugumiečius trenkdamasis automobilis tiesiog išmetė į orą vieną jų. Pasak policijos, karininkas buvo sužeistas prie turgaus, o kiti du – prie geležinkelio stoties. „Policija patvirtino, kad šis incidentas buvo teroro ataka“, – sakoma pranešime. Tebevykstant tyrimui, daugiau šio incidento detalių nepateikiama, neatskleidžiama ir kas yra tas vairuotojas ir kokia jo būklė. Palestiniečiai ir Izraelio arabai anksčiau yra panašiai automobiliais atakavę izraeliečius: civilius, saugumo pajėgų karius. Viduržemio jūros pakrantėje esančioje Akroje gyvena ir arabų, ir žydų.











