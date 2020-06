Izraelyje kasinėjant senovinę šventyklą rasta kanapių pėdsakų

Ko gera, tai yra pirmieji įrodymai, siejantys haliucinogeninių medžiagų vartojimą su senovės žydų religija.

Penktadienį mokslo žurnale “Tel Aviv: Journal of the Institute of Archaeology of Tel Aviv University” paskelbtos studijos autoriai teigia, kad šis atradimas, padarytas VIII šimtmetyje prieš mūsų erą gyvavusios šventyklos griuvėsiuose, yra pirmasis įrodymas, kad „psichoaktyviosios medžiagos buvo naudojamos kaip dalis kulto ritualų Judėjoje“. Taip pat tikėtina, kad tokie patys ritualai būdavo atliekami tuomet dar stovėjusioje pirmojoje Jeruzalės šventykloje.

Archeologiniai kasinėjimai praeito amžiaus 7-ajame dešimtmetyje buvo vykdomi dabartiniame Arado Kalvų nacionaliniame parke, maždaug už 60 km į pietus nuo Jeruzalės. Ten buvo atrasta tvirtovė, priklausiusi senovinei Judėjos karalystei.

Šio komplekso viduryje buvo mažytė šventykla, kurioje tyrėjai įžvelgė stulbinamų panašumų į Biblijoje minimą Jeruzalės šventyklą.

Šventyklos vidinėje švenčiausioje dalyje buvo rasti du kalkakmenio altoriai, dabar saugomi Izraelio muziejuje Jeruzalėje. Ant altorių rasta juodos spalvos apnašų, bet mėginimai nustatyti jų sudėtį dešimtmečius nebuvo sėkmingi.

Hebrajų universiteto ir instituto „Technion“ atlikta mėginių cheminė analizė parodė, kad ant vieno altoriaus išliko psichoaktyvių medžiagų, aptinkamų marihuanoje, o ant kito aptikta ladano – aromatinės dervos, kuri minima Biblijoje kaip žydų šventyklose deginamų smilkalų sudėtinė dalis, rašo straipsnio autoriai.

Izraelio muziejaus Jeruzalėje geležies amžiaus archeologijos kuratorius Eranas Arie (Eranas Arijė), naujosios studijos pagrindinis autorius, sakė, kad šis atradimas yra „revoliucingas“, nes jis pateikia ankstyviausių įrodymų apie kanapių vartojimą senovės Artimuosiuose Rytuose, taip pat „pirmasis kartas, kai matome psichoaktyvių medžiagų [naudojimą] Judėjos religijoje“.

Kadangi Artimuosiuose Rytuose per kasinėjimus neaptinkama kanapių žiedadulkių arba sėklų, tikėtina, kad šių augalų arba jų dalių būdavo atgabenama iš toli prekybos keliais – galbūt dervos, žinomos kaip hašišas, pavidalu. Arado Kalvose rasto altoriaus apnašų cheminė analizė rodo, kad medžiaga buvo smilkoma ant išdžiovinto gyvulių mėšlo.

„Čia Judėjos karalystės oficiali valstybinė religija naudojo šią medžiagą“, – aiškino E. Arie. Tyrėjas pridūrė, kad tirta šventykla yra aiškiai susijusi su vietos monarchija, todėl tai gali būti užuomina, kokie ritualai būdavo atliekami biblinėje Jeruzalės šventykloje.

Šioje studijoje nedalyvavęs Hebraju universiteto archeologijos profesorius Yosefas Garfinkelis (Josefas Garfinkelis) sakė, kad judaizmo vyno vartojimo ritualas ir kai kurie požymiai, jog kitur šiame regione buvo vartojamas opijus, rodo, jog senovės izraeliečiams atrodo „pageidautina patirti ekstazę ir susisiekti su Dievu“.