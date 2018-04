Izraelio pietinėje Negevo dykumoje 17-metis beduinas potvynio srauto buvo nuneštas į upę ir vėliau rastas negyvas, nurodė pareigūnai. Tuo metu okupuotame Vakarų Krante į rytus nuo Betliejaus 17-metė palestinietė irgi buvo pasiglemžta vandens srauto ir vėliau rasta nuskendusi. Liūtys apėmė didžiąją Izraelio teritorijos dalį. Daug kur per trumpą laiką prilijo dešimtis milimetrų, o kai kuriuose šalies vidurio ir pajūrio miestuose krito smarki kruša. Vidurio Izraelyje miestų gatvės buvo užlietos, todėl daug vairuotojų buvo priversti palikti savo mašinas. Pietuose iš krantų išsiliejus dykumų upėms kai kur teko uždaryti kelius. Balandį smarkių liūčių šalyje pasitaiko kas 3–4 metus, sakė meteorologas Boazas Nechemia (Boazas Nečemija), vadovaujantis populiariam meteorologinių prognozių portalui www.02ws.co.il. Labiau neįprastas faktas, kad šios liūtys apėmė labai didelę Izraelio dalį ir kad jos tikriausiai tęsis dar dvi dienas. Be to, lietūs buvo atnešti ne iš šiaurėje esančios Europos, o iš rytų ir pietų, todėl jų nelydėjo smarkūs vėjai ir šaltis, aiškino sinoptikas. „Šiandien per trumpą laiką įvyko smarkių liūčių, sistemai sukantis aplink Izraelį ir kaskart paveikiant vis kitą regioną“, – pridūrė B. Nechemia.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.