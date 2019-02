Pasak laikraščio, dviejų nukentėjusiųjų būklė sunki. Pranešama, kad žuvo dvi moterys. Vienai iš jų buvo kiek daugiau nei 30 metų, o kitai – daugiau kaip 50 metų. Autobusas važiavo iš Jeruzalės į Tel Avivą.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.