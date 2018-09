„Vakar Erezo perėjos prieigose buvo pradėtos žiaurios riaušės, kuriose dalyvavo šimtai palestiniečių riaušininkų, – sakoma kariuomenės pranešime. – Todėl buvo nuspręsta uždaryti Erezo perėją, kol bus sutvarkyta riaušininkų padaryta žala.“ Erezo perėja yra vienintelė žmonėms skirta perėja, jungianti Izraelį su Gazos Ruožu, kuriam Izraelis jau ilgiau nei dešimtmetį taiko oro ir jūros blokadą, bet tam tikrais išimtiniais atvejais leidžia kirsti sieną su anklavu. Izraelis praėjusį mėnesį buvo atidaręs Erezo perėją, esančią palestiniečių anklavo šiaurėje, „atsižvelgęs į ramybę palei sieną“.

