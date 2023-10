„Įrodymai – kuriuos jums visiems ir pristatome – patvirtina, kad sprogimą Gazos ligoninėje sukėlė ne laiku sprogusi islamo džihadistų raketa,“ – Tel Avive surengtoje spaudos konferencijoje kalbėjo karinių pajėgų atstovas Danielis Hagari.

Šie komentarai pasirodė po to, kai ligoninės komplekse Gazoje įvyko sprogimas, per kurį srities sveikatos priežiūros institucijų duomenimis žuvo mažiausiai 200 žmonių ir dėl to visose Vidurio Rytų šalyse kilo protestai, o daugelis šalių pareiškė smerkiančios šį išpuolį.

„Į ligoninę pataikė ne Izraelio gynybos pajėgų iš sausumos, jūros ar oro paleista raketa,“ – teigė D. Hagari.

„Mūsų radarai sprogimo metu sekė teroristų Gazoje paleistas raketas ir jų trajektorijų analizė rodo, kad raketų paleidimo vieta buvo netoli ligoninės.“

Po sprogimo teritoriją kontroliuojanti Palestinos smogikų grupuotė „Hamas“ apkaltino Izraelį.

Izraelio užsienio reikalų ministerija taip pat paskelbė, jos teigimu, perimtą dviejų „Hamas“ operatyvininkų pokalbį, kuriame jie aptarė, kaip į al-Ahli al-Arabi ligoninę pataikė nesėkminga raketa, paleista iš Gazos ruožo, skelbia „The Guardian“.

Pokalbis esą įvyko anksčiau trečiadienį.

Štai kaip, anot Izraelio, atrodo visa pokalbio stenograma:

1 kovotojas: Sakau tau, tai pirmas kartas, kai matome taip krentančią raketą, štai kodėl sakome, kad ji priklauso palestiniečių „Islamo džihadui“.

2 kovotojas: Ką?

1 kovotojas: Jie sako, kad ji priklauso palestiniečių „Islamo džihadui“.

2 kovotojas: Tai ji mūsų?

1 kovotojas: Atrodo, kad taip!

2 kovotojas: Kas taip sako?

1 kovotojas: Jie sako, kad raketos šrapnelis yra vietinis šrapnelis, o ne kaip Izraelio šrapnelis.

2 kovotojas: Ką tu sakai [vardas]?

Tyla

2 kovotojas: Bet, Dieve mano, negi ji negalėjo susirasti kitos vietos, kur susprogti?

1 kovotojas: Nesvarbu, taip, [vardas] jie paleido ją iš kapinių už ligoninės.

2 kovotojas: Ką?!

1 kovotojas: Jie iššovė ją iš kapinių už al Ma`amadani ligoninės, tačiau ji buvo blogai paleista ir nukrito ant jų.

2 kovotojas: Už jos yra kapinės?

1 kovotojas: Taip, al Ma`amadani kaip tik yra tame komplekse.

Tyla

2 kovotojas: Kur jos yra, kai įvažiuoji į kompleksą?

1 kovotojas: Pirmiausia įvažiuoji į kompleksą, bet nevažiuoji miesto link, ir jos yra dešinėje al Ma`amadani ligoninės pusėje.

2 kovotojas: Taip, žinau jas.

Negalima savarankiškai patikrinti įrašo kilmės ar laiko.