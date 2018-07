Anot jų, trims taikiniams Sirijoje buvo smogta reaguojant į incidentą, per kurį į šalies oro erdvę įskrido iš Sirijos paleista bepilotė skraidyklė. Kiek anksčiau buvo pranešta, kad Izraelis į šią skraidyklę paleido raketą „Patriot“ ir ją numušė. Pranešimų apie nukentėjusius žmones negauta. Incidentas įvyko Izraelio vyriausybės vadovui Benjaminui Netanyahu atvykus į Maskvą derybų su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu dėl padėties Sirijoje bei Irane. Rusija yra pagrindinė Sirijos lyderio Basharo al Assado sąjungininkė šalį jau aštuntus metus krečiančiame pilietiniame kare. Izraelio kariuomenės išplatintame pareiškime pažymima, kad ji „ir toliau ryžtingai reaguos į bet kokius mėginimus pažeisti Izraelio suverenitetą ir užkirs kelią bet kokiems bandymams kėsintis į civilius gyventojus“. Birželį Izraelis paleido raketą į bepilotę skraidyklę, priartėjusią prie šalies oro erdvės netoli sienos su Sirija, o vasarį numušė iraniečių bepilotį skraidantį aparatą. Reaguodama į tą incidentą Izraelio kariuomenė smogė Irano taikiniams Sirijoje.











