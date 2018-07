Šis smūgis buvo suduotas po to, kai į Tiberiados ežerą (Galilėjos jūrą) nukrito dvi iš Sirijos teritorijos atskriejusios raketos. Trečiadienį vėlai vakare Izraelio armijos išplatintame pranešime rašoma, kad vietovė, kurioje buvo raketų leidimo įrenginys, buvo apšaudyta iš artilerijos pabūklų. Į Tiberiados ežerą nukritusios raketos veikiausiai buvo paleistos per Sirijos vyriausybės pajėgų ir sukilėlių susirėmimus, vyksiančius netoli sienos su Izraeliu. Armijos pranešime pažymima, kad ji užkirs kelią bet kokiems bandymams „sukelti grėsmę Izraelio suverenitetui ir jo civilių gyventojui saugumui“. Anksčiau šią savaitę Izraelio kariškiai numušė Sirijos naikintuvą, kuris esą pažeidė žydų valstybės oro erdvę. Pirmadienį dėl raketų iš Sirijos taip pat buvo aktyvuota Izraelio oro erdvės gynybos sistema.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.