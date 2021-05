Izraelis „Gazos Ruože sugriovė pastatą „Jala Tower“, kur įsikūręs „al Jazeera“ biuras ir kitos tarptautinės žiniasklaidos biurai“, sakoma „al Jazeera“ pranešime.

Vienas AP žurnalistas kiek anksčiau per tviterį parašė, kad Izraelio kariškiai prieš smūgį perspėjo pastato savininką apie būsimą ataką.

Žmonėms buvo nurodyta evakuotis iš pastato, kuriame taip pat buvo kitų biurų ir gyvenamųjų butų, o praėjus maždaug valandai „Jala Tower“ buvo sulygintas su žeme – jo vietoje pakilo didžiulis dulkių ir dūmų debesis.

Jokių paaiškinimų, kodėl buvo smogta šiam pastatui, kol kas nebuvo pateikta.

Keliomis valandomis anksčiau per kitą Izraelio aviacijos antskrydį tankiai apgyventoje pabėgėlių stovykloje Gazos mieste žuvo mažiausiai 10 vienos palestiniečių šeimos narių, daugiausiai vaikų.

Ši ataka buvo iki šiol pražūtingiausią smūgį pajūrio anklave, nuo pirmadienio tęsiantis ginkluotam konfliktui tarp žydų valstybės ir Gazos Ruožą kontroliuojančių islamistų.

Video of Al Jala tower coming down after IAF strikes. The tower contained media offices for @AP and @AlJazeera. IDF says it contained Hamas military intelligence. pic.twitter.com/1GELLnJeuX