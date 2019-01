Izraeliui smogus Irano ir Sirijos taikiniams aplink Damaską bei netoli karinio aerodromo į pietus nuo sostinės žuvo mažiausiai 11 asmenų, informavo Didžiojoje Britanijoje įsikūrusi nevyriausybinė organizacija „Syrian Observatory for Human Rights“ (SOHR). Izraelio kariuomenė paskelbė, kad anksti pirmadienį smogė keliems Irano objektams, prieš tai atrėmusi iš Sirijos paleistą raketą. SOHR duomenimis, šie antskrydžiai Sirijoje buvo pražūtingiausi nuo praėjusių metų gegužės. „Izraelio antskrydžiai prieš Irano ir Sirijos karines pozicijas šalia ir kiek piečiau Damasko pražudė mažiausiai 11 kovotojų, įskaitant du sirus“, – sakė SOHR vadovas Rami Abdel Rahmanas. Jis pridūrė, kad tarp subombarduotų taikinių yra Libano šiitų judėjimo „Hezbollah“ ginklų sandėlių ir Irano kovotojų pozicijų. Anot SOHR, „žemė-žemė“ raketos pataikė į kelis objektus netoli sostinės, taip pat šalia Damasko oro uosto ir kiek piečiau miesto esančio Talos karinio aerodromo. Izraelis žada neleisti savo pagrindinio priešo Teherano pajėgoms įsitvirtinti kaimyninėje Sirijoje. Gegužę per Izraelio smūgius dešimtims Irano taikinių Sirijoje žuvo 27 provyriausybiniai kovotojai, įskaitant 11 iraniečių. Tuomet žydų valstybė teigė, jog taip atsakė į raketų salvę, paleistą iraniečių pajėgų iš Izraelio okupuotų Golano Aukštumų. Nuo Sirijos pilietinio karo pradžios 2011 metais, kai Damaskas pamėgino jėga numalšinti įsiplieskusius antivyriausybinius protestus, iš viso žuvo per 360 tūkst. žmonių.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.