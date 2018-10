Kariškių atstovas Jonathanas Conricusas sakė, kad tunelis buvo 1 km ilgio ir ėjo nuo Gazos Ruožo pietinio Chan Juniso regiono. 200 m tunelio buvo jau Izraelio teritorijoje. Pasak atstovo, per pastaruosius vienus metus kariškiai aptiko ir sunaikino jau 15 „Hamas“ tunelių. „Hamas“ šio pranešimo nekomentavo. Šis palestiniečių islamistų judėjimas retai komentuoja konkrečius Izraelio smūgius jo infrastruktūrai. Tunelių keliamos grėsmės eliminavimą Izraelis prioritetu laiko nuo 2014 metų karo, kai „Hamas“ kovotojai buvo infiltravęsi į Izraelio teritoriją. Nors jiems nepavyko pasiekti civilių rajonų, infiltracija Izraeliui buvo netikėta. Per vieną tokių atakų, įvariusių siaubą vietos gyventojams, žuvo penki kariai.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.