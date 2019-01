„Suradome dar vieną po siena iš Libano į Izraelį einantį „Hizbollah“ atakų tunelį“, – apie gruodžio 4 dieną pradėtą operaciją sakė pulkininkas leitenantas Jonathanas Conricusas. „Kaip rodo mūsų mūsų žvalgybinė informacija ir mūsų situacijos vertinimas, daugiau nebėra jokių... atakų tunelių iš Libano į Izraelį“, – pridūrė jis. Naujausias, šeštadienį surastas tunelis prasidėjo Libano Ramjeho kaime maždaug 800 m nuo Izraelio sienos, nurodė armija. Tunelis tęsėsi kelias dešimtis metrų į Izraelį ir buvo iškastas 55 m gylyje. Tai giliausiai iškastas, taip pat „ilgiausias ir detaliausias“ iš visų armijos išaiškintų tunelių, sakė J. Conricusas. Minimas tunelis yra šeštas, apie kurį pranešta visuomenei. Pasak armijos, jo išaiškinimas žymi operacijos „Šiaurės skydas“ pabaigą. Tunelis bus sunaikintas artimiausiomis dienomis. „Pasiekėme tikslą (išaiškinti ir sunaikinti tunelius iš Libano), kurį buvome išsikėlę nuo pradžių“, – sakė J. Conricusas. Jis nurodė, kad daugiau nėra jokių į Izraelį iš Libano vedančių tunelių, bet armija vis tiek stebi „objektus“, kuriuos Irano remiamas „Hizbollah“ kasa Libano teritorijoje. J. Conricusas taip pat pakartojo Izraelio poziciją, kad Libano vyriausybė yra atsakinga „už bet kokius smurto aktus“ ar Jungtinių Tautų „1701-osios rezoliucijos pažeidimus“. Šia rezoliucija baigėsi 2006 metų karas tarp Izraelio ir „Hizbollah“. JT taikos palaikymo pajėgos Libane UNIFIL buvo informuotos apie naujausią tunelį, sakė J. Conricusas. Izraelis įtaria, kad „Hizbollah“ planavo pasinaudodamas šiais tuneliais grobti ar žudyti izraeliečių civilius ar karius, ir kokių nors karo veiksmų atveju užimti Izraelio teritorijos dalį. Tačiau Izraelis nurodo, kad šie tuneliai dar nebuvo naudojami. Per 2006 metais vieną mėnesį trukusį Izraelio ir „Hizbollah“ karą žuvo daugiau kaip 1,2 tūkst. libaniečių, daugiausia civilių, ir daugiau kaip 160 izraeliečių, daugiausia karių. Plačiai viešinta Izraelio operacija tuneliams išaiškinti ir sunaikinti vyko be „Hizbollah“ karinio atsako. Izraelis nurodė, kad visi veiksmai vyko jo teritorijoje.

