Izraelio kariuomenės atstovas pulkininkas leitenantas Jonathanas Conricusas sekmadienį sakė, kad naujas tunelis buvo sujungtas su „Hamas“ kovotojų iškastu tunelių tinklu šiaurinėje Gazos Ruožo dalyje. Per jį esą galima buvo pasiekti Izraelio teritoriją šalia Nahal Ozo. Tai buvo jau penktas „Hamas“ tunelis, kurį per pastaruosius mėnesius sunaikino Izraelio kariai. J. Conricuso teigimu, tas tunelis buvo iškastas netoli pastarosiomis savaitėmis palestiniečių rengiamų masinių protestų vietos. Izraelis tvirtina, kad tie protestai yra „Hamas“ priedanga, padedanti kovotojams rengti atakas. Izraelio kariuomenės atstovas sakė, kad minėtas tunelis pradėtas kasti po 2014-ųjų karo. Izraelis itin daug dėmesio skiria palestiniečių tunelių naikinimui. Susiję straipsniai: Izraelis smogė „Hamas“ taikiniams Gazos Ruože Izraelio lėktuvai po „bandymo infiltruotis“ smogė „Hamas“ taikiniui Gazos Ruože Gazos Ruožą valdančio „Hamas“ kovotojų kasami tuneliai būdavo itin opi problema per palestiniečių ir Izraelio karą 2014-aisiais. Nuo 2008 metų abi pusės triskart kariavo, o žydų valstybė tebetęsia žlugdančią Gazos Ruožo blokadą, kuri, anot izraeliečių, būtina siekiant sutramdyti „Hamas“.

