Kariuomenės pranešime sakoma, kad „šiuo metu atakuojamos“ Irano revoliucinės gvardijos pozicijos Sirijoje. Be to, Sirijos kariuomenė perspėjama „nebandyti pakenkti Izraelio teritorijai ar pajėgoms“. Sekmadienį Izraelio kariuomenė nurodė, kad jos oro gynybos sistemos perėmė iš Sirijos teritorijos paleistą raketą, kiek anksčiau Damaskui apkaltinus Izraelį surengus antskrydžių šalies pietinėje dalyje.

