„Nepaisant šio nelaimingo atsitikimo, konfliktų šalinimo mechanizmas nė kiek nepakito“, – apie pirmadienį per Izraelio antskrydį numuštą rusų lėktuvą kalbėjo kariuomenės pareigūnas, pageidavęs likti anonimas. Jis nurodė, kad abi šalys įsipareigojo laikytis „labai veiksmingo“ mechanizmo, bet pabrėžė, jog Izraelio „judėjimo laisvė yra nepaprastai svarbi“. Tokį susitarimą Izraelis ir Rusija pasiekė 2015-aisiais, kai rusų pajėgos pradėjo kariniais veiksmais remti Damaską, kad būtų vengiama abiejų šalių kariuomenių susirėmimų Sirijos teritorijoje. Izraelis karo draskomoje Sirijoje nuolat rengia antskrydžius prieš Damasko, jo sąjungininko šiitų libaniečių judėjimo „Hezbollah“ ir Irano taikinius. Per vieną tokią Izraelio ataką sirų oro erdvės gynybos sistemos atsitiktinai numušė Rusijos Il-20 karo lėktuvą ir pražudė visus 15 juo skridusių kariškių. Rusijos kariuomenė tuoj pat po incidento apkaltino Izraelio pilotus pasinaudojus „Rusijos lėktuvu kaip priedanga“ ir pareiškė, kad pasilieka teisę atsakyti į tokius veiksmus. Tačiau Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas nesiėmė karingos retorikos ir nurodė, kad incidentas kilo dėl „tragiškų atsitiktinių aplinkybių“. Izraelio kariuomenės delegacija ketvirtadienį lankėsi Maskvoje, kur išreiškė užuojautą dėl rusų kariškių žūties ir pasidalino su Rusijos pareigūnais informacija apie incidentą.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.