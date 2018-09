„Mūsų oro gynybos sistemos atsakė į Izraelio raketų ataką prieš Damasko tarptautinį oro uostą ir numušė kelias priešiškas raketas“, – SANA sakė vienas šaltinis iš kariuomenės. Agentūra kol kas nepranešė apie jokią padarytą žalą ar aukas, tačiau pasidalijo vaizdo įrašu, kuriame matoma, kaip aktyvuojamos oro gynybos sistemos. Naujienų agentūros AFP korespondentas Damaske sakė girdėjęs garsų sprogimą, po kurio nugriaudėjo dar keli mažesni sprogimai. Izraelio kariuomenė atsisakė komentuoti šį incidentą. Susiję straipsniai: SOHR: karas Sirijoje jau nusinešė daugiau nei 360 tūkst. gyvybių Iranas tikisi, kad Teherano viršūnių susitikime pavyks pasiekti susitarimą dėl Idlibo Šį mėnesį Izraelis pripažino per pastaruosius pusantrų metų surengęs daugiau kaip 200 oro smūgių karo krečiamoje Sirijoje, daugiausia – prieš Irano taikinius toje šalyje. Izraelis taip pat pripažįsta, jog Sirijoje yra surengęs kelias dešimtis oro smūgių, kad sustabdytų tai, ką vadina pažangios ginkluotės tiekimu savo priešui Libano šiitų sukarintam judėjimui „Hezbollah“. Pastarąjį kartą Sirijos valstybinė žiniasklaida pranešė apie Izraelio antskrydžius, kai rugsėjo 4-ąją Izraelis smogė raketomis Irano taikiniams Sirijos Chamos ir Tartuso provincijose.

